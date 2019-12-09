العراق.. عبدالمهدي يوجه بعدم تدخل ميليشيا ”الحشد الشعبي“ في ”الأمن“

وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبدالمهدي، الإثنين، بعدم تدخل قوات ”الحشد الشعبي“ في قضايا تخص الأمن.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبدالكريم خلف قوله: إن ”القائد العام (عبدالمهدي) أصدر توجيهًا بعدم تدخل الحشد الشعبي في قضايا تخص الأمن“.

وأكد أن ”القرارات نصت على حصر تكليف الحشد بمهام أمنية بالقائد العام للقوات المسلحة فقط“، لافتًا إلى أن ”مقرات الحشد الشعبي داخل العاصمة باقية في مكانها“.

وتناقلت بعض وسائل الإعلام خبرًا يفيد بصدور أوامر بإخراج قوات الحشد الشعبي من العاصمة بغداد ومنع أي حضور لها في العاصمة.

واعترف الحشد عبر بيان على موقعه الإلكتروني، أمس الأحد، بإطلاق مسلحيه النار ليلة الجمعة في ساحة الخلاني والمنطقة المحيطة بها وسط بغداد، استجابة لاستنجاد متظاهرين تعرضوا للاعتداء من ”مخربين“، وفق تعبير الميليشيا.

وكانت هذه أول مرة يقر فيها الحشد بوجود مسلحيه في مواقع تجمع المحتجين المناوئين للحكومة، حيث كرر على مدى الأسابيع الماضية بأن مسلحيه لا يتم تكليفهم بمهام حفظ الأمن أو غير ذلك في مواقع التظاهرات.

وتنصل ”الحشد الشعبي“، اليوم الإثنين، من إقراره إطلاق مسلحيه النار ليلة الجمعة في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد، زاعمًا أن موقعه الإلكتروني تعرض للاختراق.

ويتكون الحشد من فصائل مسلحة شيعية في الغالب، وهو رسميًا قوة تابعة للدولة، لكن مراقبين يرون أنها لا تأتمر بأوامر الحكومة وإنما قادتها الذين يرتبط البعض منهم بصلات وثيقة مع إيران.