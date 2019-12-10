الفلسطينية مي أبورويضة تروي تفاصيل فقد عينها برصاص الاحتلال‎ الإسرائيلي (فيديو إرم) ‎

روت الفتاة الفلسطينية، مي أبو رويضة، من سكان مخيم المغازي وسط قطاع غزة، تفاصيل استهدافها من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتها بمسيرات العودة الجمعة الماضي، الأمر الذي أدى إلى استئصال عينها بشكل كامل.

وقالت أبو رويضة، ذات العشرين ربيعًا، في حديث لـ ”إرم نيوز“، إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهدافها بالرصاص المطاطي في عينها على الرغم من مشاركتها بشكل سلمي بالمسيرات ووجودها بمنطقة آمنة ولا تشكل أي خطر على الاحتلال.

وأوضحت أبو رويضة أن جنود الاحتلال حاولوا مرارًا إصابتها بالرصاص الحي والمطاط، متابعة: ”قام الجندي الإسرائيلي بإعطاء إشارات تجاهي قبل إطلاق النار على عيني، وما حدث كان بشكل متعمد من قبل جيش الاحتلال“.

واضطر الأطباء في مستشفى العيون بمدينة غزة، إلى استئصال عين الفتاة، وذلك بعد أن تسببت الرصاصة المطاطية بخروج العين من مكانها، حيث استغرقت العملية ساعتين متواصلتين.

وتابعت أبو رويضة: ”الجندي الإسرائيلي القناص تعمد الإضرار بعيني وإصابتي بشكل مباشر، وأطلقوا النيران لكي لا يتم إسعافي بشكل عاجل“، مشيرةً إلى أنها أصيبت بالنيران وهي وسط صديقاتها.

ووجهت أبو رويضة، رسالةً للرئيس محمود عباس والفصائل الفلسطينية، مطالبةً الرئيس عباس بإصدار تعليماته لتقديم العلاج اللازم لها، وطالبت الفصائل بتحقيق الوحدة الوطنية والذهاب للانتخابات الفلسطينية العامة.

وطالبت أبو رويضة، المجتمع الدولي برفع قضايا ضد الاحتلال الإسرائيلي خاصة مع استهدافه للمتظاهرين السلميين بالضفة الغربية وقطاع غزة، قائلة: ”لا نمتلك سلاحًا أو ما يهدد الاحتلال إلا أن الجنود الإسرائيليين يواصلون إطلاق النار علينا“.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل وأصاب عددًا كبيرًا من الفلسطينيين المشاركين بمسيرات العودة وكسر الحصار، والتي تنظم كل جمعة بمدينة غزة، فيما تتزايد أعداد المصابين بإعاقات دائمة بفعل الجرائم الإسرائيلية.