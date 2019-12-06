إصابة 37 فلسطينيًا برصاص الجيش الإسرائيلي عند حدود قطاع غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الجمعة، إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، أثناء مشاركتهم في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأضافت الوزارة في تصريح مقتضب أن “ الطواقم الطبية تعاملت مع 37 إصابة مختلفة منها 4 بالرصاص الحي و 10 بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط“.

وأشارت الوزارة إلى أن ”من بين الإصابات 10 أطفال“؛ جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين السلميين في الجمعة الـ83 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

في ذات السياق، قال الناطق الإعلامي باسم حركة حماس حازم قاسم: ”هذه المسيرة تأتي بعد عدوان غاشم ورغم هذا العدوان إلا أن شعبنا يخرج اليوم بلا خوف.. سنواصل هذه المسيرات حتى تحقيق كافة أهدافها ”.

وأضاف قاسم في تصريح لـ“إرم نيوز“: ”خروج الجماهير اليوم يؤكد أن شعبنا لديه قدرة لمواصلة كفاحه، وإبداع الأدوات النضالية التي تناسب كل مرحلة، وهذه المسيرات تشكل لوحة وحدة للعمل الوطني الميداني والسياسي“ .