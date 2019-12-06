نتنياهو يؤكد وجود اتصالات مع حماس للتوصل إلى ”تهدئة طويلة الأمد“

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، وجود اتصالات ومحادثات مع حركة حماس من أجل تحقيق تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة.

ونقل موقع قناة i24news الإسرائيلية عن نتنياهو، قوله، إن ”هناك فرصة لإحراز اختراق في مفاوضات الهدنة مع حماس.. هم لن يعترفوا بنا، ونحن لن نعترف بهم، وهم يدركون أنهم لن يتخلصوا منا“.

وكانت حركة حماس، نفت الحديث عن مفاوضات جارية حول تهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية: ”الكلام عن تهدئة لعشرة أعوام أو وقف أعمال المقاومة ضد العدو غير صحيح مطلقاً نحن حركة مقاومة، قد تتغير أشكال العمل، لكننا لن نتوقف عن مقاومة العدو“.

وكانت الفصائل الفلسطينية، حذرت في وقت سابق من ”الإغراءات“ الإسرائيلية لقطاع غزة، مؤكدة أن إسرائيل ”تسعى لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية“، وطالبت حركة حماس بـ“عدم الانصياع لأي إجراءات تعزز الانقسام وتمهد للانفصال“.