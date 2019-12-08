حمدوك ينفي مناقشته سحب القوات السودانية من اليمن في واشنطن  

نفى رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك مناقشته خلال زيارته لواشنطن، سحب قوات بلاده العاملة ضمن قوات التحالف العربي المساند للحكومة الشرعية في اليمن، ضد المتمردين الحوثيين.

وكانت منصات إعلامية محسوبة على قطر، قد أشارت خلال الأيام الماضية إلى أن رئيس الوزراء السوداني، تعهد بسحب قوات بلاده من اليمن، خلال حديث في مركز أبحاث ”أتلانتيك كاونسل“ الأمريكي، على هامش زيارته للولايات المتحدة.

وقال عبد الله حمدوك للصحفيين في العاصمة الخرطوم لدى عودته من واشنطن، اليوم الأحد: ”لم تُجرَ أي مناقشات حول سحب القوات أثناء الزيارة لأمريكيا“.

وأوضح رئيس الوزراء السوداني أن بلاده ”لديها الآن خمسة آلاف جندي في اليمن، انخفاضًا من 15 ألفًا في السابق“.