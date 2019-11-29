اختيار عبد الله حمدوك رئيسًا لهيئة التنمية الحكومية ”إيغاد“

اختار أعضاء هيئة التنمية الحكومية ”إيغاد“، رئيس الحكومة الانتقالية في السودان، عبد الله حمدوك، رئيسًا في المرحلة المقبلة.

وتحتضن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعمال الدورة العادية رقم 47 لمجلس وزراء ”إيغاد“ تمهيدًا لانعقاد الدورة العادية الـ13 على مستوى القمّة بعد غيابٍ دام 11 عامًا، بينما تبحث الجلسة هيكلة المنظمة، ونقل رئاستها من أديس أبابا.

و“إيغاد“ التي تأسست العام 1996 تضم ثمانية دول بقيادة جيبوتي، والسودان، وجنوب السودان، والصومال، وكينيا، وأوغندا، وإثيوبيا، وإريتريا، وتنشط في قضايا الأمن الغذائي وحماية البيئة والتعاون والتكامل الاقتصادي.

وقالت الدول الأفريقية، إنّ السودان وشعبه يستحق رئاسة الإيغاد بعد دوره في الثّورة التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

وبدأ السودان، في 21 آب/أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كلٌّ من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.