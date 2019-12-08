العثور على مقبرة جماعية جديدة جنوب العراق (صور)

أعلنت شرطة محافظة ذي قار، يوم الأحد، العثور على مقبرة جماعية جديدة في مدينة الناصرية، مركز المحافظة الواقعة في جنوب العراق.

وقالت شرطة محافظة ذي قار في بيان صحفي، إنه ”بناء على الأخبار الواردة إلينا من شركة تقوم بأعمال حفريات بمدينة الناصرية قرب مزار (السيد ذهب)، تفيد بوجود مقبرة جماعية، توجه قسم العلاقات والإعلام إلى جانب أقسام الشرطة الاختصاصية للاطلاع على الموقع“.

وأضاف البيان: ”تبين أن المقبرة تضم رفاتًا لجنود من الجيش العراقي السابق، والعثور على 3 رفات، أحدهم يحمل هوية عسكرية باسم رحيم عبدالحسين يسر، من مواليد عام 1972″.

وأكدت شرطة محافظة ذي قار، أن ”قاضي التحقيق أصدر أمرًا بإيقاف العمل بالمشروع لحين حضور الجهات المختصة وذات العلاقة؛ لتحديد المقبرة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة“.

وخلال الفترة الماضية، بدأ العراق بافتتاح المقابر الجماعية بعد توقف العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، فيما تمثل المقابر في المحافظات الجنوبية مأزقًا للسلطات المعنية، إذ إن الكثير منها غير مكتشف لغاية الآن.

وكانت مؤسسة الشهداء أعلنت، في نيسان/ أبريل الماضي، العثور على مقبرة جماعية كبيرة تعود لبداية الثمانينيات في السماوة، وتحتوي على 70 رفاتًا كحصيلة أولية، وهي تقع وسط بادية السماوة، وبالتحديد في منطقة الشيخية.