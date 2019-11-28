الجيش العراقي يشكل ”خلايا أزمة“ لضبط الأمن في المحافظات

أعلن الجيش العراقي، في بيان صباح اليوم الخميس، عن تشكيل ”خلايا أزمة“ يشارك في قيادتها محافظون وقادة عسكريون لوقف الاضطرابات الشعبية المتصاعدة.

وجاء في البيان ”تم تشكيل خلايا أزمة برئاسة السادة المحافظين، وتقرر تكليف بعض القيادات العسكرية ليكونوا أعضاء في خلايا الأزمة، لتتولى القيادة والسيطرة على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظات ولمساعدة المحافظين في أداء مهامهم“.

وتمثل الاحتجاجات التي بدأت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول في بغداد قبل أن تمتد إلى مدن الجنوب، أكثر التحديات تعقيدًا للطبقة الحاكمة التي يهيمن عليها الشيعة وتدير مؤسسات الدولة وشبكات من المحسوبية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003.