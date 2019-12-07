بعد هجوم بغداد الدامي.. تعلميات جديدة لعناصر ”الحشد الشعبي“ في العراق

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق اليوم السبت، عن منع عناصرها من الانتشار الميداني قرب ساحات التظاهر، إثر اتهامات واجهتها بشأن قتل محتجين قرب ساحة التحرير.

ويوم أمس الجمعة، دخل مسلحون مجهولون يستقلون نحو 10 سيارات إلى ساحة التحرير، وأطلقوا النار على المتظاهرين، أسفر عن مقتل 23 شخصًا وإصابة 127 آخرين.

ويمثل هذا هجوم أشد أعمال العنف خطورة في العاصمة منذ أسابيع، وجاءت بعد أسبوع من إعلان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي استقالة حكومته عقب شهرين من الاحتجاجات المناوئة لها.

وقال رئيس الهيئة فالح الفياض: ”على كافة تشكيلات الحشد الشعبي عدم استخدام المسميات التي حظرها الأمر الديواني الخاص بهيئة الحشد، فضلًا عن عدم تكليف أي قوة بدور ميداني في ساحات التظاهر، تحت أي عنوان مثل حماية المتظاهرين أو أي ممارسة ميدانية أخرى“.

وأضاف أن ”مهام الهيئة القتالية تتكون تحت إمرة قيادة العمليات المشتركة، وأن أي مهمة خارج إطار توجيهات وأوامر القيادة تعد مخالفة يتحمل مرتكبها المسؤولية القانونية الكاملة“، مهدّدًا بعقوبات صارمة وعزل من هيئة الحشد في حال مخالفة التوجيهات.

وجاءت هذه الخطوة إثر اتهامات وجهها ناشطون ومتظاهرون إلى قوات الحشد الشعبي، بشأن انخراطهم في ”قمع“ الاحتجاجات الشعبية، خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد عقوبات واشنطن على 3 من قادة الحشد، لاتهامهم بقتل المتظاهرين.