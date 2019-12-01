مقتل عنصرين من الحشد الشعبي إثر هجوم لداعش شرق العراق

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الأحد، أن عنصرين في الحشد الشعبي قُتلا وأُصيب 5 آخرون بجراح إثر هجوم مزدوج شنه أفراد من تنظيم داعش في محافظة ديالى شرق البلاد.

وقال النقيب حبيب الشمري، للأناضول، إن“عناصر من تنظيم داعش شنوا هجومًا مزدوجًا على مقر للحشد الشعبي في منطقة نفط خانة شمال شرق محافظة ديالى بواسطة الأسلحة المتوسطة والخفيفة أعقبه هجوم بعبوات ناسفة“.

وأوضح الشمري أن“عنصرين من الحشد الشعبي قُتلا، وأُصيب 5 آخرون بجراح حصيلة الهجوم“.

وتابع الشمري أن“عناصر من تنظيم داعش أطلقوا 3 قذائف صاروخية استهدفت إحدى قرى ناحية جلولاء شمال ديالى، فيما اشتبكت قوة من الجيش العراقي مع مسلحين من تنظيم ”داعش“ بالقرب من قرية الشيخ بابا في أطراف ناحية جلولاء“، مشيرًا إلى أن ”حصيلة الهجمات الصاروخية والاشتباكات لم تُعرف بعد“.

وأوضح الشمري أن“الهجوم أسفر عن إصابة 6 من عناصر الأمن الكردية بجراح بينهم ضابط“.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم بشن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل العام 2014.