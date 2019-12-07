العراق.. انتشار للجيش في ساحات بغداد لحماية المتظاهرين‎

أعلنت ”قيادة عمليات بغداد“، السبت، أنها وجّهت وحدات من الجيش العراقي إلى ساحة ”الخلاني“، وسط العاصمة العراقية؛ لحماية المتظاهرين، فيما تحدثت وزارة الداخلية عن إجراء تحقيق في حادثة إطلاق النار عليهم، مساء الجمعة.

وقال قيس المحمداوي، قائد عمليات بغداد (تابعة للجيش)، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إنه ”تم توجيه وحدات بقيادة عمليات بغداد لمسك ساحة الخلاني، وكل المناطق القريبة منها؛ لحماية المتظاهرين السلميين“.

من جانبه، أعلن متحدث وزارة الداخلية خالد المحنا، أن قوات الأمن ستفتح تحقيقًا في حادث إطلاق النار الذي حصل بمحيط منطقة ”السنك“، مساء الجمعة، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات المتظاهرين.

وأضاف المحنا في بيان، أن ”القوات الأمنية شرعت بتطويق المكان؛ بحثًا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل، وكثفت من تواجدها في المناطق القريبة من مكان الحادث“.

ومساء الجمعة، هاجم مسلحون مجهولون ساحة ”الخلاني“ و“مرآب السنك“ وسط بغداد؛ ما أدّى إلى مقتل 16 شخصًا وإصابة نحو 70 آخرين.

وهذه أول مرة يسقط فيها قتلى، منذ يوم الأحد، عندما وافق البرلمان على استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، إذ ساد الهدوء الحذر أرجاء البلاد.

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية، منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت نحو 476 قتيلًا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق مصادر حقوقية رسمية.