البرلمان التركي و“الرئاسي“ الليبي يصادقان على اتفاق أردوغان والسراج المثير للجدل 

صادق البرلمان التركي، والمجلس الرئاسي الليبي، اليوم الخميس، على اتفاق بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء بحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، أثار انتقادات واسعة، في ليبيا، وعلى المستوى الإقليمي.

وتضمن الاتفاق الذي وقعه أردوغان والسراج في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتين تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية.

وبحسب وكالة الأناضول التركية صادق البرلمان التركي، على الاتفاق الذي حظي بدعم حزب ”العدالة والتنمية“ (الحاكم) و“الحركة القومية“ حزب ”الشعب الجمهوري“ و ”إيي“ (المعارضة).

وأضافت الوكالة أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أقر بدوره مذكرتي التفاهم في قرار مكتوب صادر عن المجلس وقّعه رئيسه فائز السراج.

ونص قرار المجلس الرئاسي في مادته الأولى، على أن ”يتم العمل بالقرار من تاريخ صدوره“، وطالب الجهات المختصة بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.