ليبيا.. انفجار خط الغاز الواصل بين مصفاة الزاوية وطرابلس

هزّ انفجار ضخم، اليوم الثلاثاء، خط الغاز الفاصل بين مصفاة الزاوية والمستودع الواقع في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط: إن ”الحادث وقع أثناء تنفيذ أعمال حفر غير مصرح بها من قبل مواطن في منطقة الحشان جنوب بوابة 27 باستخدام آلية، إلى إندلاع حريق في خط نقل الوقود 16 بوصة (بنزين) القادم من الزاوية باتجاه مستودع طرابلس“.

وذكرت المؤسسة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، إن مجموعة السلامة والإطفاء قامت بالتعاون مع الدفاع المدني في المنطقة بالتوجه إلى موقع الحادث للسيطرة على الوضع.

وكانت وسائل إعلام تابعة لحكومة الوفاق ذكرت أن خط الغاز تعرض إلى تفجير نتيجة عمل تخريب.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل فيديو للحادث، وقال ناشطون إن شخصين أحدهما سوداني والآخر ليبي توفيا نتيجة الانفجار.

ولم تصدر المؤسسة الوطنية للنفط بعد أي بيان حول سبب الحادث.