الخارجية السودانية: نتابع الإجراءات اللازمة تجاه ضحايا مصنع السيراميك“ الأجانب

قالت الخارجية السودانية اليوم الخميس إنها تتابع الإجراءات اللازمة تجاه الضحايا الأجانب، جراء انفجار مصنع السيراميك شمال الخرطوم قبل يومين.

ويوم الثلاثاء الماضي أعلن مجلس الوزراء السوداني، مقتل 23 شخصًا وإصابة أكثر من 130 آخرين بانفجار في مصنع للسيراميك في مدينة بحري، شمال العاصمة الخرطوم.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم الخميس، أنها تتابع مع الجهات المختصة الإجراءات اللازمة تجاه ضحايا هذه المأساة، وستبذل جهودها الناجزة لإكمالها، سيما المتعلقة بالضحايا غير السودانيين.

ولم تذكر الخارجية عدد الضحايا الأجانب بالانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، غير أن موقع ”اليوم التالي“ المحلي، نقل يوم أمس الأربعاء عن مدير المصنع إبراهيم مسخرون، أن ”جميع ضحايا الحريق من الأجانب ولا يوجد بينهم سودانيون“.

وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت في بيان يوم أمس الأربعاء، مصرع 4 مصريين بالانفجار، في حين قالت مصادر طبية، إن من بين الضحايا 18 هنديًا.