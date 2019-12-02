يقام في 12 دولة.. الخرطوم تحتضن مهرجان ”القدس السينمائي الدولي“ للمرة الثانية

رغم قلة الإمكانيات، تمسك السينما الفلسطينية بتلابيب الشاشات، وتحاول الحفاظ على اسم القدس شعارًا لمهرجانات سينمائية دولية، يراد منها ترسيخ رموز المقاومة، ومنها يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي تنطلق إحياءً له، فعاليات ”مهرجان القدس السينمائي الدولي“، الذي افتُتحَت دورتُه الرابعة في اثنتي عشرة دولة عربية، منها السودان وللمرة الثانية على التوالي.

المهرجان، الذي يأتي ضمن فعاليات ”القدس عاصمة للثقافة الإسلامية“، افتتح بفيلم ”يافا أم الغريب“؛ وستشهد أيامه الخمسة عرض أفلام قصيرة لمشاركين من عدة دول عربية.

الجمهور السوداني وأفراد الجالية الفلسطينية في الخرطوم، حرصوا على الحضور والمشاركة في الفعاليات المصاحبة لنسخة هذا العام من مهرجان القدس، والتي لم يغب عنها الوجع الفلسطيني بتفاصيله الدقيقة.