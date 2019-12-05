العراق.. مقتل 3 من البيشمركة في هجوم لـ“داعش‎“

قتل 3 من عناصر البيشمركة (قوات إقليم كردستان شمالي العراق) جراء هجوم لتنظيم داعش، في وقت متأخر الأربعاء، على نقطة أمنية بمحافظة ديالى، شرقي البلاد.

وقال النقيب هوكر أحمد، إن ”عناصر من تنظيم داعش شنوا هجومًا مساء أمس، بقذائف الهاون أعقبه هجوم مسلح استهدف قوات البيشمركة في قرية (دكه) التابعة لناحية كولجو بقضاء كفري (شمال شرقي محافظة ديالى)“.

وأوضح أحمد، أن ”الهجوم أسفر عن مقتل 3 عناصر من قوات البيشمركة، إلى جانب إصابة عنصرين آخرين“.

وتعقيباً على الهجوم، قالت وزارة البيشمركة، في بيان لها، ”أقدم إرهابيو داعش على شن هجوم مسلح على إحدى الأفواج التابعة للواء الثالث مشاة التابعة لقوات البيشمركة ضمن حدود منطقة كولجو (محور كرميان)، وتم التصدي بشكل قوي للهجوم بشكل مبكر من قبل قوات البيشمركة وأحبطت محاولاتهم ومهاجمتهم“.

وأضافت: ”في الأيام السابقة، حذرنا مرارًا من تبعات التحركات المشبوهة وقيام داعش في عدة مناطق متفرقة، وهذه الأحداث تؤكد صدق تحذيرنا الذي أعلنا عنه للرأي العام وقوات التحالف الدولي“.

وطالب البيان قوات التحالف الدولي، بزيادة دعمهم ومسانداتهم والتنسيق بشكل أكبر مع وزارة وقوات البيشمركة، للحد من المحاولات والهجمات التي تقوم بها المنظمة الإرهابية والإرهابيين.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.

وأعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017 استعادة كامل أراضيه من قبضة ”داعش“، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.