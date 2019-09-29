واشنطن تمدد دعمها للجيش العراقي والبيشمركة لعامين إضافيين

أعلنت وزارة ”البيشمركة“ في حكومة إقليم كردستان بشمال العراق، الأحد، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مددت مذكرة تفاهم لدعم ومساعدة الجيش العراقي وقوات الإقليم لعامين إضافيين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير ”البيشمركة“، شورش إسماعيل، والقنصل الأمريكي العام في أربيل، ستيفن فيغن، حسب بيان للوزارة.

وأضاف البيان أن القنصل شرح حيثيات قرار ”البنتاغون“ بشأن تمديد مذكرة التفاهم لدعم ومساعدة الجيش العراقي و“البيشمركة“ (قوات الإقليم) كجزء من المنظومة الدفاعية العراقية لمدة عامين إضافيين.

وأضاف فيغن أن قرار التمديد سيكون له الأثر في استمرار تقديم المساعدات والدعم لحكومة الإقليم وقوات ”البيشمركة“ بشكل يظهر أن واشنطن تريد عاملًا مؤثرًا وإيجابيًا بين أربيل وبغداد من أجل تطوير العلاقات ومعالجة المشكلات بين الجانبين.

وأشاد وزير ”البيشمركة“ بالجهود والخطوات الحالية والسابقة للقوات الأمريكية وحكومتها، التي كان لها دورًا بارزًا في التعاون مع وتزويد قوات ”البيشمركة“ بمساعدات خلال مواجهتها للإرهاب.

ودعمت واشنطن كلا من بغداد وأربيل في الحرب ضد مسلحي تنظيم داعش، خاصة بين عامي 2014 و2017.