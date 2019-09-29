العراق يكشف ملابسات السطو المسلح على سفارته في البرازيل 

كشفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، ملابسات حادثة السطو المسلح التي تعرضت له سفارة العراق في البرازيل.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إن“عملية السطو التي تعرضت لها السفارة العراقية في البرازيل، الجمعة الماضية، لم تشهد سرقة أي مبلغ مالي أو وثائق مُهمة“، مؤكدة أن“وثائق السفارة مؤمّنة بشكل كامل، وعمل السفارة أستُئنف بشكل طبيعي، والسُلطات البرازيلية أمنّت الموقع المحيط بالسفارة“.

وأشارت إلى أنه ”ما زالت الإجراءات مستمرة قيد التحقيق، وتم إعداد محضر رسمي لدى الشرطة البرازيلية“.

ونشرت وسائل إعلام محلية، وثيقة داخلية جاء فيها:“تعرض مبنى السفارة إلى عملية سطو مسلح من قبل عصابة في الساعة الثانية والنصف من فجر يوم الجمعة 27 سبتمبر/أيلول الماضي، إذ تم اقتحام السفارة واحتجاز حارس السفارة التابع للشركة الأمنية، وكسر باب مبنى السفارة الرئيس و3 مكاتب داخل المبنى، وتمت سرقة القاصة الحديدية لمحاسب السفارة مع محتوياتها كافة ونقلها إلى جهة مجهولة“.

وبحسب الوثيقة فإنه“تم إبلاغ الشرطة البرازيلية بالحادثة فورًا، وحضرت الشرطة وبدأت التحري والتفتيش، وما زالت الإجراءات مستمرة قيد التحقيق، وتم إعداد محضر رسمي بهذا الشأن“.