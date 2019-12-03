العراق يعلن القبض على نائب أبو بكر البغدادي (صور)

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الثلاثاء، القبض على نائب أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الملقب بـ“أبو خلدون“ في كركوك.

وقالت الخلية، في بيان عبر صفحتها على ”فيسبوك“، إن ”قوة من شرطة الحويجة بمحافظة كركوك، ألقت القبض على الملقب بـ“أبو خلدون“ داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار.

خلية الإعلام الأمني==============وفقاً لمعلومات دقيقة، قوة من شرطة الحويجة بمحافظة كركوك ، تتمكن من القاء القبض على… تم النشر بواسطة ‏خلية الإعلام الأمني‏ في الثلاثاء، ٣ ديسمبر ٢٠١٩

وأضافت أن ”الإرهابي كان يحمل أوراقًا ثبوتية مزورة باسم (شعلان عبيد)، حيث يشغل منصب نائب المقبور البغدادي وكان سابقًا يشغل منصب ما يسمى الأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين“.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل زعيم ”داعش“ في عملية عسكرية للقوات الخاصة الأمريكية في محافظة إدلب السورية.