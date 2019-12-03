ماكرون يتهم تركيا بالتعاون مع ”داعش“

المصدر: ا ف ب

اتهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون القوات التركية، الثلاثاء، بالعمل أحيانًا مع مقاتلين مرتبطين بتنظيم ”داعش“ في عملياتها في شمال سوريا.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب: ”عندما أنظر إلى تركيا أرى أنها الآن تقاتل ضد من قاتلوا معنا. وأحيانًا تعمل مع مقاتلين على صلة بداعش“.

ومن المقرر أن يجتمع ماكرون بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق من اليوم.

وأكد الرئيس الفرنسي أن مسألة تنظيم ”داعش“ يجب أن تكون واضحة، وقال إن تصرفات تركيا ضد المقاتلين الأكراد الذين ساعدوا الحلفاء في القتال ضد التنظيم المتطرف تظهر الحاجة إلى تحسين التنسيق، قائلًا: ”لقد فقدنا التعاون مع تركيا بشأن الأمن والتجارة والهجرة والاتحاد الأوروبي وفرنسا“.

وتابع:“كيف يمكن أن تكون عضوًا في الحلف وتعمل مع روسيا وتشتري منها أشياء؟“ في إشارة إلى شراء أنقرة نظام إس-400 الدفاعي الروسي.

وأشار ماكرون إلى ضرورة طرح سؤال حول ما إذا كانت تركيا ترغب في البقاء عضوًا في حلف الناتو إذا تمسك أردوغان بتهديده تأخير إجراءات الدفاع في البلطيق، إذا لم تعلن دول الحلف أن المقاتلين الأكراد إرهابيون.