العراق.. مقتل مدير أمن ناحية إثر هجوم لداعش

أفاد مصدر في قوات الأمن التابعة لإقليم كردستان العراق (الأسايش)، اليوم السبت، أن عناصر من تنظيم ”داعش“ شنوا هجومًا في وقت متأخر من، ليلة فجر اليوم السبت، على نقطة أمنية في قضاء كفري في محافظة ديالى شرق العراق.

وقال النقيب هوكر أحمد، إن“عناصر من تنظيم داعش شنوا هجومًا، مساء أمس، بقذائف الهاون أعقبه هجوم مسلح استهدف قوات ”الأسايش“ في ناحية كولجو بقضاء كفري (شمال شرق محافظة ديالى)“.

وأوضح أحمد، أن“الهجوم أسفر عن مقتل المقدم سمكو علي مدير أمن الناحية، وكل من العنصرين جمعة عبد، ومحمود جمعة، إلى جانب إصابة 5 عناصر آخرين، وطفل وامرأة، بجراح“.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل العام 2014.

وأعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017 استعادة كامل أراضيه من قبضة ”داعش“، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.