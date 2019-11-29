سقوط صاروخ في محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، سقوط صاروخ كاتيوشيا بمحيط المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، دون تسجيل خسائر.

وقالت الخلية، في بيان صادر عنها: إن صاروخًا من نوع كاتيوشا سقط في محيط المنطقة الخضراء، دون أن يسفر عن وقوع خسائر.

والمنطقة الخضراء محصنة أمنيًا، وتضم مقرات الحكومة والبرلمان ومنازل المسؤولين العراقيين، فضلًا عن البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

ويأتي هذا الاستهداف بعد ساعات على إعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي نيته تقديم استقالته من منصبه، على وقع الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة.

ويحاول المحتجون العراقيون الوصول إلى المنطقة الخضراء منذ اندلاع الاحتجاجات مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن القوات الأمنية تحول دون ذلك. وتم استهداف المنطقة الخضراء ثلاث مرات على الأقل بصواريخ منذ بدء الاحتجاجات، لكن لم يتم تسجيل خسائر.