كيف علّق حزب البشير على قرار الحكومة السودانية بحلّه؟

علّق حزب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، اليوم الجمعة، بنبرة حادة على القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية، ليل الخميس، وقضى بحلّه ومصادرة أمواله، وتفكيك النظام الذي حكم البلاد طوال 30 عامًا.

وقال الحزب في بيان مقتضب على صفحته في موقع ”فيسبوك“، إنّ القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية ”يعني مصادرة أملاك الحزب ووضعها في خزينة الحكومة“.

ورأى حزب البشير في الخطوة دليل ”فشل تام تعاني منه الحكومة غير الشرعية، نحن لا نعترف بالسلطة الحالية ولا يعنينا أي قانون أو أي قرار يصدر منها“، حسب تعبير البيان.

واعتبر الحزب الحاكم سابق أنّ الغرض من القانون هو محاولة للحصول على أموال الحزب، ”إن وجدت“، بعد أن عجزت الحكومة الحالية برئاسة عبدالله حمدوك عن حل الأزمة الاقتصادية، بحسب البيان، واصفا ذلك بأنّه ”وصمة عار وفضيحة أخلاقية وإفلاسا فكريا“ لدى الحكومة الانتقالية.

وأكد البيان أنّ ”حزب المؤتمر الوطني حزب قوي وعملاق والفكرة باقية والحزب باق“.

وأقر مجلسا ”السيادي الانتقالي“ والوزراء في السودان، مساء أمس الخميس، قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ليصبح قانونًا ساريًا.