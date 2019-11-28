البرلمان العراقي يعقد جلسة خاصة الأحد لمناقشة أحداث ذي قار ”الدامية“

قالت رئاسة مجلس النواب العراقي إن المجلس سيعقد يوم الأحد جلسة خاصة؛ لمناقشة الأحداث بمحافظة ذي قار (جنوب)، وذلك بعد مواجهات دامية شهدتها مدينة الناصرية مركز المحافظة بدأت فجر يوم الخميس.

وذكرت رئاسة البرلمان، في بيان، أنها تدعو النواب إلى جلسة خاصة تعقد يوم الأحد المقبل، تتناول تطورات الأوضاع في محافظة ذي قار.

وقُتل 32 متظاهرًا وأصيب 230 آخرون جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي على محتجين وسط مدينة الناصرية مركز ذي قار، في يوم دامٍ من الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة.

وجاء تصاعد وتيرة العنف في ذي قار بعد ساعات قليلة من إقدام مئات المتظاهرين، مساء الأربعاءن على إضرام النيران في قنصلية إيران بمدينة النجف جنوبي البلاد.

وتعد الاضطرابات الأخيرة تصعيدًا كبيرًا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 382 قتيلًا على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء تم إعداده استنادًا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.