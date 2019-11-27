مقتل شخصين في هجوم لداعش شمال العراق

لقي شخصان مصرعهما، الأربعاء، جرّاء هجوم لتنظيم ”داعش“، في ريف مدينة كركوك، شمال العراق.

وقال المسؤول الإعلامي لشرطة المدينة، أفرصاي كامل، إن عناصر داعش أطلقوا النار على سيارة مدنية في طريق بقضاء ”طاوك“، في ريف المدينة.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن مقتل زوجين كانا داخل السيارة.

وأشار إلى إرسال فرق أمنية إلى المنطقة إثر الهجوم، وبدء عملية أمنية فيها.

وفي العام 2017 أعلن العراق الانتصار على داعش باستعادة كامل أراضيه من قبضة التنظيم، والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد اجتاحها داعش صيف 2014.

لكن التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة في أرجاء البلاد تشن هجمات بين فترات متباينة على طريقة حرب العصابات التي كانت تتبعها قبل 2014.