إصابة منزل إسرائيلي بقذيفة أطلقت من الأراضي المصرية

سقطت قذيفة على منزل بتجمع ”اشكول“ في جنوب إسرائيل، أطلقت ”بالخطأ“ من الأراضي المصرية، وفق ما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية.

ولم توضح الهيئة الإسرائيلية، الثلاثاء، كيف وصلت القذيفة من الأراضي المصرية إلى تجمع ”اشكول“ في غلاف قطاع غزة.

وقالت الهيئة: إن القذيفة ”أصابت مبنى دون وقوع خسائر بشرية“، مضيفة: ”يعتقد أن القذيفة أطلقت عن طريق الخطأ من الأراضي المصرية، في حين هرعت قوات الأمن إلى المكان“.

وسبق لإسرائيل أن أعلنت في الماضي عن سقوط قذائف مصرية بالخطأ قرب الحدود الإسرائيلية، ولم يصدر بعد تعقيب عن السلطات المصرية.