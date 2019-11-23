220 دعوى قضائية ضد رموز النظام السوداني السابق

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، تلقى اللجان القانونية أكثر من 220 دعوى قانونية من المواطنين ضد رموز النظام السابق.

وتلاحق رموز نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، تهم فساد في قطاعات الدولة المختلفة، وتحويل أموال إلى الخارج.

وأكد المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير وجدي صالح لـ“إرم نيوز“، أن اللجان القانونية أكملت تصنيف الدعاوى، توطئةً لاتخاذ الإجراءات القضائية بشأنها.

وقيدت منظومة ”زيرو فساد“ الأهلية، نحو 300 بلاغ ضد رموز النظام السابق، تتعلق بالفساد المالي، أحالت النيابة بعضًا منها إلى القضاء.

وقال صالح إن الأولوية في تحريك الإجراءات القانونية ضد رموز النظام السابق، لافتًا إلى أن اللجنة القانونية والمحاميين سيقومون بتقييد بقية الدعاوى المستلمة في مقر تجمع المهنيين في الخرطوم.

وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، شكلت قوى الحرية والتغيير – قائدة احتجاجات الثورة، لجانًا قانونية لتلقي شكاوى المواطنين ضد رموز النظام السابق الذي حكم البلاد لثلاثين عامًا.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير عن الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.