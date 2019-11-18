العراق.. مقتل شخصين برصاص مجهولين في الديوانية‎

أفاد مصدر في الشرطة العراقية بمقتل شخصين وإصابة ثالث مساء يوم الإثنين برصاص مسلحين مجهولين في محافظة الديوانية جنوب البلاد.

وقال المصدر، وهو ضابط شرطة برتبة ملازم أول في شرطة الديوانية طلب عدم نشر اسمه ، إن ”مسلحين مجهولين فتحوا النار من أسلحة رشاشة على ثلاثة أشخاص داخل مقهى في حي النهضة وسط مدينة الديوانية (مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه)“.

وأضاف أن ”اثنين منهم قُتلا وأصيب الثالث بجروح“، مشيرًا إلى أنه لم يتضح على الفور الدافع وراء إطلاق النار، وما إذا كان على صلة بالاحتجاجات الشعبية الجارية في العراق من عدمه.

وتشهد الديوانية على غرار معظم المدن والبلدات في وسط وجنوب العراق -من ضمنها بغداد- احتجاجات مناهضة للحكومة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.