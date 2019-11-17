السودان.. إطلاق سراح القيادي في الحزب الشيوعي صديق يوسف

أطلقت السلطات الرسمية في السودان اليوم الأحد، سراح القيادي في الحزب الشيوعي صديق يوسف، بالضمان على خلفية بلاغ دونته قوات الدعم السريع.

وسجلت قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي، الفريق محمد حمدان دقلو ”حميدتي“، بلاغًا ضد ”يوسف“، بسبب حديثه بأن ”الدعم السريع ومليشياتها، متهمة بارتكاب جرائم في دارفور فضلًا عن فض الاعتصام“.

وجرى إطلاق سراح يوسف بالضمان العادي، بعد أن مثل أمام قسم شرطة في ضاحية بحري شمالي العاصمة الخرطوم.

وقال الحزب الشيوعي في تصريح على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك”، إن ”قوات الدعم السريع سجلت بلاغًا ضد عضو اللجنة المركزية للحزب، صديق يوسف على خلفية تصريحاته ضدها واتهامها بارتكاب مجازر في دارفور وفض الاعتصام“.

ويعارض الحزب الشيوعي السوداني الحكومة الانتقالية رغم أنه لا يزال عضوًا في قوى الحرية والتغيير – الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية.

ومثل صديق يوسف حزبه الشيوعي وقوى ”الاجماع الوطني“ في لجنة التفاوض مع المجلس العسكري عقب عزل الرئيس السوداني عمر البشير من السلطة حتى انسحاب حزبه من التفاوض، احتجاجًا على حادثة فض الاعتصام فجر الثالث من حزيران/يونيو الماضي.

ودخل السودان مرحلة انتقالية لـ39 شهرًا يتقاسم خلالها المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير السلطة في البلاد، على أن تعقبها انتخابات عامة.