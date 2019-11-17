السودان.. ”حزب البشير“ يدعو إلى ميثاق للانتخابات وإعداد الدستور الدائم

دعا إبراهيم غندور، رئيس حزب الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، اليوم الأحد، إلى ميثاق حول خوض انتخابات برلمانية لإعداد الدستور الدائم، وإجازته، وحول العدالة، واستقلال القضاء والحريات وكل القوانين التي تحكم الوطن.

وقال غندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إن ”الحكومة الانتقالية لو توفرت لها أموال قارون لن تنجح في تجاوز تحديات المرحلة“، وبرر ذلك بما سماه ”الإقصاء السياسي الذي يمارس“، بجانب التمكين الحالي.

وأضاف ”أقول وعن تجربة ممتدة، لو توفر للحكومة الانتقالية أموال قارون فلن تنجح في تجاوز تحديات المرحلة“.

وتابع ”أدعو اليوم قبل الغد لميثاق الحد الأدنى الوطني لكل القوي السياسية المدعومة من الشعب“، الذي وصفه بـ“الذكي والشجاع“.

وقال غندور: ”نريد ميثاقًا يخاطب تحديات المرحلة في السلام والوصول والمحافظة عليه، وكيف نتفادى الظرف الحرج الذي تمر به بلادنا و شعبنا”، موضحًا ”الحاجة إلى ميثاق حول خوض انتخابات برلمانية، وإعداد الدستور الدائم وإجازته، وحول العدالة واستقلال القضاء والحريات وكل القوانين التي تحكم الوطن”.

وقال غندور إن ”الوطن يحتاج أن نتفق على نظام الحكم دون أن تضيع المكاسب التي تحققت للمواطنين في إدارة شؤونهم على جميع المستويات“، وشدد على أنه “دون الاتفاق على كل ذلك وغيره، ستكون النتيجة متخبطة، وستدفع بلادنا وأهلها ثمن ذلك”.

ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة في 17 آب/ أغسطس الماضي، على تصفية عناصر نظام الرئيس المعزول في السلطة ومؤسسات الدولة، وإنهاء ما يسمى ”سياسة التمكين“.

وفي 11 نيسان/ أبريل الماضي، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير من الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بحكمه الذي امتد على مدار 30 عامًا.