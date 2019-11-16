الصفدي يطلب سحب اسمه من قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة اللبنانية

طلب وزير المالية اللبناني السابق، محمد الصفدي، في بيان السبت، سحب اسمه من قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة.

وكانت وسائل إعلام لبنانية تداولت أنباء عن انسحاب محمد الصفدي من الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية.

وكشفت صحيفة النهار اللبنانية، أمس عن لقاء تم بين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري مع الوزير علي حسن خليل والحاج حسين خليل، تم خلاله طرح اسم الصفدي وترشيحه لرئاسة الحكومة المقبلة، ودعم ترشيح تيار المستقبل للصفدي الذي كان اقتراح اسمه من قبل الوزير جبران باسيل.

ظهر الصفدي كمرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية يوم الخميس بعدما قالت مصادر سياسية ووسائل إعلام إن ثلاثة أحزاب رئيسية اتفقت على دعمه لشغل المنصب.

واستقال سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 أكتوبر تشرين الأول في وجه احتجاجات غير مسبوقة ضد النخبة الحاكمة المتهمة على نطاق واسع بالفساد وتوجيه البلاد نحو أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى عام 1990.