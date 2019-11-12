الرئيس اللبناني ميشال عون يتمسك بباسيل ويتهم الحريري بالتردد

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون مساء اليوم الثلاثاء تسمكه بصهره ميشال عون في الحكومة، قائلًا إنه لا أحد يستطيع أن يضع فيتو على مشاركته وزير الخارجية في التشكيلة المنتظرة.

وقال عون خلال مقابلة تلفزيونية إنه اجتمع مع رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ووجده مترددًا بين نعم وبين لا، مضيفًا أنه لا يعرف إن كان ذلك موقفه حتى الآن.

وفي إشارة لحزب الله قال عون: ”لا يستطيعون أن يفرضوا علي أن أتخلص من حزب يشكل 30 في المئة من اللبنانيين“.