الرئيس اللبناني ميشال عون يتمسك بباسيل ويتهم الحريري بالتردد

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون مساء اليوم الثلاثاء تسمكه بصهره ميشال عون في الحكومة، قائلًا إنه لا أحد يستطيع أن يضع فيتو على مشاركته وزير الخارجية في التشكيلة المنتظرة.
وقال عون خلال مقابلة تلفزيونية إنه اجتمع مع رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ووجده مترددًا بين نعم وبين لا، مضيفًا أنه لا يعرف إن كان ذلك موقفه حتى الآن.
وفي إشارة لحزب الله قال عون: ”لا يستطيعون أن يفرضوا علي أن أتخلص من حزب يشكل 30 في المئة من اللبنانيين“.
وذكر عون أن المشاورات حول تشكيل الحكومة قد تكون الخميس أو الجمعة، ولكن ننتظر إجابات من الآخرين، مضيفًا: إذا لم تأتنا الإجابات فسنحتاج لبضعة أيام.
وأضاف عون أن الحكومة المقبلة يجب أن تضم سياسيين وتكنوقراط، مردفًا: ”يوجد الكثير من الصعاب التي ذللناها ولا تزال هناك النقاط الأخيرة لأن نحن نود أن نخرج إلى المجتمع بحكومة منسجمة وليس حكومة متفرقة“.
وتابع عون: ”دعونا المتظاهرين للحوار ولم نتلق جوابًا منهم“
واستقال الحريري من رئاسة الحكومة الائتلافية في 29 أكتوبر/ تشرين الأول.