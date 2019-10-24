الرئيس اللبناني ميشال عون يدعو المتظاهرين للحوار‎

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الخميس، استعداده للحوار مع المحتجين للوصول إلى أفضل الحلول لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي، مبينًا أن إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي أصبح من الضروري.

ووعد عون، في كلمة إلى الشعب نقلها التلفزيون الرسمي، بالتصدي للفساد ممتثلًا لمطلب مئات الآلاف من المحتجين الذين يتظاهرون في الشوارع منذ الأسبوع الماضي.

وقال: ”دعوتي للمعتصمين: أنا حاضر أن ألتقي ممثلين عنكم يحملون هواجسكم ونسمع مطالبكم وتحديد ما هي، وأنتم تسمعون منا عن مخاوفنا من الانهيار الاقتصادي“.

وتعهد الرئيس اللبناني بإنشاء ”محكمة خاصة بالجرائم على المال العام واسترداد الأموال المنهوبة ورفع الحصانة ورفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وكل من يتعاطى بالمال العام الحاليين والسابقين“.

ويشهد لبنان، لليوم الثامن على التوالي، احتجاجات بدأت رفضًا لزيادة ضرائب ضمن موازنة 2020، قبل أن ترفع سقف مطالبها إلى إسقاط الحكومة واستعادة الأموال المنهوبة.

والاثنين، أقرَّ مجلس الوزراء اللبناني مشروع موازنة 2020 دون ضرائب جديدة، ورغم تعهد الحكومة بإجراءات إصلاحات إلا أن التظاهرات في البلاد لم تتوقف، ويصر المتظاهرون على رحيل رموز النظام السياسي، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين.