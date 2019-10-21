الرئاسة اللبنانية تنفي ”شائعات“ حول صحة ميشال عون

نفت الرئاسة اللبنانية، مساء يوم الاثنين، شائعات متداولة بشأن تعرض الرئيس ميشال عون لأزمة صحية وأنه في وضع ”حرج“.

وقال مكتب الإعلام في الرئاسة، في بيان، إنه ”لا صحة إطلاقًا للشائعات التي توزع مساء اليوم حول صحة رئيس الجمهورية“.

وطالب البيان بالحذر من مثل هذه ”الأكاذيب التي تروجها جهات معروفة بقصد إحداث بلبلة في هذه الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد“، من دون تحديد تلك الجهات.

وفي وقت سابق، رأى ميشال عون، أن الاحتجاجات التي تعمّ البلاد تُعبّر عن ”وجع الناس“، لكنّه اعتبر أن ”من الظلم اتهام كلّ السياسيّين بالفساد“.

وانفجرت موجة احتجاجات، مساء الخميس، بعدما أعلنت الحكومة اللبنانية نيّتها فرض رسوم على المكالمات التي تتمّ عبر التطبيقات في الأجهزة الذكية مثل ”واتساب“.

وانتشرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي تغذيها الظروف الاقتصاديّة الصعبة، في جميع أنحاء البلاد منذ يوم الخميس الماضي ومتواصلة حتى اليوم، رغم إقرار الحكومة حزمة إصلاحات.