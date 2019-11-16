 محتجون عراقيون يسيطرون على منطقة جديدة بوسط بغداد – إرم نيوز‬‎

محتجون عراقيون يسيطرون على منطقة جديدة بوسط بغداد

محتجون عراقيون يسيطرون على منطقة جديدة بوسط بغداد
Iraqi protesters resume their sit-in on al-Sinek bridge following a night of clashes with security forces in Baghdad on November 16, 2019. - Anti-government demonstrators spread to a second bridge in Iraq's capital after security forces retreated from a main area where they had been clashing, AFP correspondents said. (Photo by SABAH ARAR / AFP)

المصدر: رويترز

 سيطر محتجون عراقيون، اليوم السبت، على جزء من جسر رئيسي في بغداد، كانت قوات الأمن أبعدتهم عنه قبل أسبوع.

كما سيطر المتظاهرون على مبنى مرتفع يطل على الجسر ليبسطوا بذلك سيطرتهم على منطقة جديدة بوسط العاصمة العراقية، بعدما بدا أن الاحتجاجات فقدت زخمها.

وقالت الشرطة ومسعفون إن انفجار قنبلة في ساحة قريبة خلال الليل أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، ولكن لم تتضح على الفور هوية المسؤولين عن الانفجار أو ما إذا كان له صلة بالمظاهرات.

وقتل أكثر من 300 شخص خلال الاضطرابات الحاشدة المستمرة منذ أسابيع في بغداد وجنوب العراق.

وتزايدت حدة الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول بسبب نقص الوظائف والخدمات العامة.

ويطالب المحتجون حاليًا برحيل الطبقة الحاكمة وإصلاح نظام الحكم الذي أذكى الفساد منذ الإطاحة بصدام حسين في غزو قادته الولايات المتحدة عام 2003.

وطبقًا لإحصاء أجرته رويترز استنادًا إلى مصادر بالشرطة وأخرى طبية، فإن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت للتعامل مع متظاهرين أغلبهم من العزل، مما أدى إلى مقتل نحو 50 شخصًا خلال أسبوع منذ أول أكتوبر تشرين الأول.

كما لقي أكثر من 12 فردًا من قوات الأمن حتفهم.

وقال مصدر أمني إن العراق أغلق معبرًا حدوديًا جنوبيًا مع إيران أمام المسافرين اليوم السبت بسبب الاضطرابات في البلدين.

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