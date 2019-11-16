مسلحون مجهولون يغتالون ناشطًا في بغداد

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الجمعة، الناشط الداعم للتظاهرات في العراق، عدنان رستم، بمنطقة الحرية شمالي العاصمة بغداد، أثناء عودته من ساحة التحرير.

وقال مصدر أمني، لـ“إرم نيوز“، إن ”مسلحين مجهولين فتحوا النار على الناشط العراقي عدنان رستم، بمنطقة الحرية، ليلة أمس، أثناء عودته من ساحة التحرير، مقر مركز التظاهرات والاعتصامات الشعبية“.

وبين المصدر أن ”ذوي وأصدقاء رستم، شيعوا جثمانه، صباح السبت، بعد استلام جثمانه من الطب العدلي في بغداد“.

ويشهد العراق، منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تظاهرات شعبية عارمة؛ احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية، تحولت فيما بعد إلى المطالبة بإسقاط الحكومة، وأسفرت حتى الآن عن مقتل نحو 300 شخص، وإصابة 12 ألفًا آخرين بجروح متفاوتة، واعتقال أكثر من 2500.