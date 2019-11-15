العراق.. المتظاهرون يغلقون ميناء أم قصر الحيوي مجددًا

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، أن المحتجين العراقيين أغلقوا مجددًا الطريق المؤدية إلى ميناء أم قصر في محافظة البصرة الغنية بالنفط.

وقال المصدر الأمني، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه؛ لاعتبارات أمنية: إن ”عشرات المتظاهرين أغلقوا، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، مداخل ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي البلاد“.

وأضاف أن ”المتظاهرين أغلقوا جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى الميناء ومنعوا دخول الشاحنات باتجاه مدخل الميناء“.

وكانت سلطات الأمن العراقية، أعادت في 7 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، افتتاح ميناء أم قصر أمام حركة البضائع بعد مضي 9 أيام على توقفه.

ويعد ميناء أم قصر أحد المنافذ الحيوية لاستيراد المواد الغذائية والأدوية للبلاد.

وحذرت الحكومة العراقية من خسائر كبيرة جراء الإغلاق وإعاقة دخول المواد الغذائية إلى العراق.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول، احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.