العراق.. مطالب بالتحقيق في ”مجازر“ تعرض لها متظاهرون بالبصرة

كشف النائب في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة، عضو لجنة الأمن والدفاع، بدر الزيادي، اليوم الأربعاء، عن حصول ”مجازر“ تعرض لها متظاهرو البصرة، أقصى جنوب العراق.

وقال الزيادي في بيان صحفي إنه ”تم تقديم طلب رسمي لتشكيل لجنة نيابية من لجنة الأمن والدفاع؛ للتحقيق بأحداث البصرة الأخيرة ومعرفة أسباب حدوث المجازر التي تعرض لها متظاهرون، وسوف تقوم بالتحقيق في الأيام المقبلة“.

ودعا النائب العراقي ”كل مواطن لديه أدلة أو صور أو فيديوهات أو شهود عيان تدين كل من استخدم القوة المفرطة على المتظاهرين تقديمها إلى اللجنة، التي ستأتي إلى البصرة الأسبوع المقبل“.

وقال النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني، لـ“إرم نيوز“، إنه ”طيلة الأيام الماضية حصلت انتهاكات وأعمال عنف كثيرة وكبيرة بحق المتظاهرين السلميين، كما تمت حملات اعتقال عشوائية، دون أي مذكرات قبض“.

وبين السكيني أن ”هذه الانتهاكات تم فيها استخدام الرصاص الحي، وهناك جرحى وشهداء جراء هذا العنف، كما أن بعض عوائل الشهداء والجرحى تحركوا لرفع دعاوى قضائية ضد قائد شرطة محافظة البصرة، والجهات الأمنية الأخرى“.

وأكد أن ”مجلس النواب سيكون له موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات، وستكون هناك لجان تحقيقية برلمانية-حكومية؛ لمحاسبة كل المتورطين والمقصرين من مرتكبي الانتهاكات ضد المواطنين، بطرق بعيدة كل البعد عن التعامل الإنساني والقانوني“.

ويشهد العراق منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تظاهرات شعبية عارمة؛ احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية، تحولت فيما بعد إلى إسقاط الحكومة، حيث أسفرت حتى الآن عن مقتل ما يقارب من 300 شخص، وإصابة 12 ألفًا آخرين بجروح متفاوتة، وفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان.