العراق.. مقتل 5 من ”داعش“ بينهم قيادي شرق البلاد‎

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، الجمعة، أن 5 عناصر من تنظيم ”داعش“ قتلوا خلال عملية عسكرية نفذها الجيش ضد معاقل التنظيم بمحافظة ديالى شرق بغداد.

وقال النقيب حبيب الشمري إن ”قوات الجيش نفذت عملية عسكرية بمحيط منطقة قوزلاقز في سلسلة تلال حمرين شرق محافظة ديالى، بناءً على معلومات استخبارية“.

وأوضح الشمري أن ”العملية أسفرت عن مقتل 5 من عناصر التنظيم بينهم قيادي (دون تفاصيل)، وتدمير 5 أنفاق ومصادرة أسلحة وعتاد مختلف كانت بحوزة الإرهابيين“.

وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة ”داعش“، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.