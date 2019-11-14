في تسجيل صوتي.. البغدادي يلقي باللوم على مقاتليه في هزيمة داعش

نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقطعًا صوتيًا، قال إنه تسجيل يعود لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، سجله قبل إعلان هزيمة التنظيم.

وألقى البغدادي في المقطع الصوتي باللوم على مقاتليه في الهزائم التي تعرض لها تنظيم داعش، واصفًا بعضهم ممن خذله بالمرتدين واللاهثين خلف متع الدنيا.

وينسب المرصد للبغدادي في التسجيل قوله: ”لا حول ولا قوة إلا بالله، والله العظيم لو أنهم قاتلوا كالعراقيين، ولكن رجال الدولة لم يقفوا بجانبنا، فانقسم الناس سبب الفتاوى والمرتدين المتسترين خلف دعوة المال وأمور الدنيا يريدون تشويه سمعة الآخرين.. حسبنا الله ونعم الوكيل“.

وسمع في التسجيل الصوتي أصوات أناس آخرين يبدو أنهم عراقيون حسب ما يسمع من لهجتهم، ومنهم من وصف البغدادي بأمير المؤمنين، ومنهم من خاطبه بقوله ”شيخنا“ ملقين باللوم أيضًا على من وصفوهم بالكفار والمرتدين.

ولا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التحقق من صحة ما ورد في التسجيل ولا حقيقة الشخص الذي يتحدث فيه.