سجن مسؤولة حكومية في العراق 7 سنوات

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الخميس، صدور حكم حضوري بالسجن مدة 7 سنوات بحق رئيس مؤسسة الشهداء الحالية، ناجحة الشمري.

وقالت الهيئة في بيان: إن ”دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أوضحت أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكمًا حضوريًا على رئيس مؤسسة الشهداء الحاليَّة، على خلفية عقد لجنة الاستشارات المركزيَّة في المؤسسة مع شركتين أهليَّتين لاستثمار نصب الشهيد.

ويأتي هذا الحكم، في ظل المطالبات الشعبية الواسعة للقضاء العراقي، بمحاسبة الفاسدين، واستعادة الأموال المهربة إلى الخارج، ومكافحة الفساد المالي والإداري في مفاصل الدولة.

وأعلنت هيئة النزاهة، مؤخرًا، عن صدور 60 أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين عن تهم فساد وهدر في المال العام، لكن أغلبها بحق مسؤولين سابقين، وهو ما واجه انتقادات من أوساط شعبية.

وناجحة الشمري هي رئيسة مؤسسة الشهداء، وعضو في حزب الدعوة الإسلامية، الذي يتزعمه نوري المالكي، وهي معارضة سابقة لنظام صدام حسين.

ويشهد العراق تظاهرات احتجاجية واعتصامات في العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات منذ الشهر الماضي؛ للمطالبة بإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية، وإبعاد النفوذ الإيراني عن البلاد، فضلًا عن تغيير الطبقة السياسية الحاكمة، عبر انتخابات مبكرة وقانون جديد للاقتراع يضمن التمثيل العادل.