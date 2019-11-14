عون يأمل في تشكيل الحكومة اللبنانية خلال أيام‎

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، إن لديه أملًا في إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة، خلال الأيام المقبلة.

وأضاف، في حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، أن مطالب المحتجين ستكون من أولويات الحكومة القادمة.

جاء ذلك بينما دعا اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، أعضاءه اليوم الخميس، لمواصلة الإضراب حتى يحصل على تفاصيل خطة أمنية، لا سيما بشأن كيفية التعامل مع العملاء.

ودعا الاتحاد للإضراب؛ بسبب مخاوف أمنية، في الوقت الذي اجتاحت فيه المظاهرات المناهضة للقادة السياسيين لبنان، وطالب المودعون بالحصول على أموالهم بعد أن فرضت البنوك قيودًا جديدة.

وقال جورج الحاج رئيس الاتحاد، إن الإضراب الذي أغلق البنوك في كل أنحاء البلاد، هذا الأسبوع، سيستمر غدًا الجمعة.