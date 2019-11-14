مزاعم إسرائيلية بخرق اتفاق وقف إطلاق النار من غزة

زعمت قناة ”مكان“ العبرية، الخميس، أن 5 قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة صوب مستوطنة ”نتيفوت“ وتجمعات سكانية للاحتلال محيطة بالقطاع، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار صباح اليوم.

وقال افيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه ”تم رصد إطلاق 5 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل إذ تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض قذيفتين“.

وأضاف أن ”جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى في حالة التأهب والاستعداد لمواجهة سيناريوهات متنوعة ومستعدًا لحالات دفاعية وهجومية وفق الحاجة“.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قال في وقت سابق من اليوم الخميس إنه ”إذا توقف المقاتلون الفلسطينيون في قطاع غزة عن الهجمات الصاروخية عبر الحدود، فإن إسرائيل ستحذو الحذو نفسه“.

وقال الوزير يسرائيل كاتس في تصريح لإذاعة جيش الاحتلال إن ”الهدوءَ سيقابله هدوءٌ.. وإسرائيل لن تتردد في ضرب من يحاولون إلحاق الضرر بها من قطاع غزة أو من أي مكان آخر“.

يذكر أن حركة ”الجهاد الإسلامي“ في غزة، أعلنت الخميس، التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي بعد يومين من التصعيد العسكري عقب اغتيال بهاء أبوالعطا أحد أبرز قادة الحركة في غزة.

وقالت الحركة إن اتفاق وقف إطلاق النار، تم بوساطة مصرية، وبدأ في تمام الساعة الخامسة فجرًا بالتوقيت المحلي، وإنه قائم على 3 شروط وضعتها الحركة التي تصدرت المشهد القتالي مع إسرائيل هذه المرة.

وأوضحت الحركة أن شروطها للقبول بوقف إطلاق النار مع إسرائيل تمثلت في وقف إسرائيل للاغتيالات، ووقف استهداف مسيرات العودة الأسبوعية قرب حدود قطاع غزة، والتزام إسرائيل بتفاهمات كسر الحصار على غزة العام الماضي.