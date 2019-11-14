إسرائيل تعلن انتهاء عملية ”الحزام الأسود“ في غزة

وأفاد أفيخاي أدرعي الناطق باسم جيش الاحتلال ببدء سريان وقف إطلاق النار بعدما ”تمكن الجيش خلال يومين من تحقيق كامل أهدافه وتوجيه ضربة مؤلمة لتنظيم الجهاد الإسلامي“.

وأشار إلى توجيه جيش الاحتلال ”ضربة ملموسة لمنظومة القيادة والسيطرة للجهاد الإسلامي، والتي بدأت باستهداف القيادي بهاء أبو العطا الذي كان مسؤولًا عن معظم عمليات إطلاق القذائف الصاروخية من غزة في الأشهر الأخيرة“.

وقال إن قوات الاحتلال استهدفت خلال الحملة 25 ناشطًا من ”الجهاد الإسلامي“، في منظومة القذائف الصاروخية، خلال إطلاقهم القذائف أو استعدادهم لإطلاقها، فضلًا عن ”استهداف عشرات البنيات التحتية ومجمعات عسكرية فوق وتحت الأرض وأيضًا مواقع بحرية للجهاد“.

وأعلنت حركة ”الجهاد الإسلامي“ في غزة اليوم الخميس، التوصل لاتفاق يقضي بـ وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي بعد يومين من التصعيد العسكري عقب اغتيال بهاء أبوالعطا.

وقالت الحركة إن اتفاق وقف إطلاق النار، تم بوساطة مصرية، وبدأ في تمام الساعة الخامسة فجرًا بالتوقيت المحلي، وإنه قائم على 3 شروط وضعتها الحركة التي تصدرت المشهد القتالي مع إسرائيل هذه المرة.

وأوضحت الحركة أن شروطها للقبول بوقف إطلاق النار مع إسرائيل تمثلت في وقف إسرائيل للاغتيالات، ووقف استهداف مسيرات العودة الأسبوعية قرب حدود قطاع غزة، والتزام إسرائيل بتفاهمات كسر الحصار على غزة العام الماضي.