 إسرائيل تعلن انتهاء عملية ”الحزام الأسود“ في غزة – إرم نيوز‬‎

إسرائيل تعلن انتهاء عملية ”الحزام الأسود“ في غزة

إسرائيل تعلن انتهاء عملية ”الحزام الأسود“ في غزة

المصدر: القدس المحتلة - إرم نيوز

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن انتهاء عملية عسكرية أطلق عليها ”الحزام الأسود“ ضد حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في قطاع غزة، والتي بدأت باغتيال القيادي في الحركة بهاء أبوالعطا.

وأفاد أفيخاي أدرعي الناطق باسم جيش الاحتلال ببدء سريان وقف إطلاق النار بعدما ”تمكن الجيش خلال يومين من تحقيق كامل أهدافه وتوجيه ضربة مؤلمة لتنظيم الجهاد الإسلامي“.

وأشار إلى توجيه جيش الاحتلال ”ضربة ملموسة لمنظومة القيادة والسيطرة للجهاد الإسلامي، والتي بدأت باستهداف القيادي بهاء أبو العطا الذي كان مسؤولًا عن معظم عمليات إطلاق القذائف الصاروخية من غزة في الأشهر الأخيرة“.

وقال إن قوات الاحتلال استهدفت خلال الحملة 25 ناشطًا من ”الجهاد الإسلامي“، في منظومة القذائف الصاروخية، خلال إطلاقهم القذائف أو استعدادهم لإطلاقها، فضلًا عن ”استهداف عشرات البنيات التحتية ومجمعات عسكرية فوق وتحت الأرض وأيضًا مواقع بحرية للجهاد“.

وأعلنت حركة ”الجهاد الإسلامي“ في غزة اليوم الخميس، التوصل لاتفاق يقضي بـ وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي بعد يومين من التصعيد العسكري عقب اغتيال بهاء أبوالعطا.

وقالت الحركة إن اتفاق وقف إطلاق النار، تم بوساطة مصرية، وبدأ في تمام الساعة الخامسة فجرًا بالتوقيت المحلي، وإنه قائم على 3 شروط وضعتها الحركة التي تصدرت المشهد القتالي مع إسرائيل هذه المرة.

وأوضحت الحركة أن شروطها للقبول بوقف إطلاق النار مع إسرائيل تمثلت في وقف إسرائيل للاغتيالات، ووقف استهداف مسيرات العودة الأسبوعية قرب حدود قطاع غزة، والتزام إسرائيل بتفاهمات كسر الحصار على غزة العام الماضي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الجهاد الإسلامي
الجيش الإسرائيلي
تاغ
غزة
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
أخبار ذات صلة