إسرائيل تتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار وتحذر الفصائل الفلسطينية

نقلت القناة العبرية السابعة في التلفزيون الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن مسؤول رفيع قوله إنه لم يصدر أي تأكيد رسمي بخصوص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه ”الجهاد الإسلامي“ والقاهرة ويبدأ من الساعة 5 فجر الخميس بالتوقيت المحلي.

وأكدت القناة عبر موقعها أن وسائل إعلام عربية أعلنت عن وقف إطلاق النار، لكن لم تؤكده المصادر الإسرائيلية رسميًا.

ونقلت القناة عن مسؤول وصفته بالرفيع قوله إن ”إسرائيل لم تقدم أي وعود أو التزامات، كل من يؤذينا سنؤذيه، لن يحدث أي تغيير في سياستنا، لقد حققت إسرائيل أهداف العملية، وألحقت أضرارًا كبيرة بالجهاد الإسلامي“.

كما قال وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم الخميس: ”إذا توقف المقاتلون الفلسطينيون في قطاع غزة عن الهجمات الصاروخية عبر الحدود، فإن إسرائيل ستحذو نفس الحذو“، نافيًا حدوث تغيير في سياسة إسرائيل بشأن إطلاق النار مثلما طالبت حركة الجهاد من أجل التوصل لهدنة.

وقال الوزير يسرائيل كاتس في تصريح لإذاعة جيش الاحتلال: ”الهدوء سيقابله هدوء.. إسرائيل لن تتردد في ضرب من يحاولون إلحاق الضرر بها من قطاع غزة أو من أي مكان آخر“.

يذكر أن حركة ”الجهاد الإسلامي“ في غزة، أعلنت اليوم الخميس، التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي بعد يومين من التصعيد العسكري عقب اغتيال بهاء أبوالعطا أحد أبرز قادة الجهاد الإسلامي في غزة.

وقالت الحركة إن اتفاق وقف إطلاق النار، تم بوساطة مصرية، وبدأ في تمام الساعة الخامسة فجراً بالتوقيت المحلي، وإنه قائم على 3 شروط وضعتها الحركة التي تصدرت المشهد القتالي مع إسرائيل هذه المرة.

وأوضحت الحركة أن شروطها للقبول بوقف إطلاق النار مع إسرائيل تمثلت في وقف إسرائيل للاغتيالات، ووقف استهداف مسيرات العودة الأسبوعية قرب حدود قطاع غزة، والتزام إسرائيل بتفاهمات كسر الحصار عن غزة العام الماضي.