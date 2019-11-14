”الجهاد الإسلامي“ تعلن وقف إطلاق النار مع إسرائيل

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، صباح الخميس، وقف إطلاق النار في غزة، بعد موافقة إسرائيل على هدنة بوساطة مصرية.

وكان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أكد مساء الأربعاء، وجود مباحثات للتوصل لوقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، مشيرًا إلى أن الحركة وضعت 3 شروط من أجل الموافقة على اتفاق تهدئة.

وقال النخالة في تصريحات صحفية، إن ”الشروط الثلاثة المطروحة لوقف إطلاق النار، هي وقف الاغتيالات للفلسطينيين، ووقف إطلاق النار على المدنيين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، وأن تلتزم إسرائيل باتفاقات التهدئة بالقاهرة بشأن رفع الحصار عن القطاع“.

وارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى 32 شهيدًا وأكثر من 102 مصاب منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، عقب استهداف القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.