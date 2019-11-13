تواصل القصف الإسرائيلي على غزة.. والفصائل الفلسطينية ترد

واصلت المقاتلات الحربية الإسرائيلية، الأربعاء، قصفها واستهدافها لأماكن متفرقة في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، فيما ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ تجاه مستوطنات الغلاف.

وقالت مصادر محلية فلسطينية: إنّ ”الطائرات الإسرائيلية استهدفت دراجة نارية شمال غرب مدينة غزة، بالإضافة لقصف منزل يعود لعائلة الدغمة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، كما استهدفت منزلًا آخر في مخيم البريج وسط القطاع“.

وأضافت أنّ ”عددًا من الإصابات وصلت إلى المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، ومستشفى الشفاء الطبي لتلقي العلاج، حيث وصفت بعض الإصابات بالخطيرة“.

في ذات السياق، ذكرت وسائل إعلام عبرية أنّ ”حالة تأهب للساعات القادمة تشهدها المستوطنات، حيث تم توجيه تعليمات لسكان النقب ومناطق أخرى بالبقاء بالقرب من الملاجئ“.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية عددًا من الصواريخ تجاه مستوطنات الغلاف، حيث دوت صفارات الإنذار في شاطئ عسقلان وزيكيم ونتيف هعسراه.

وارتفع عدد الشهداء جراء الاستهداف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24 شهيدًا إضافة إلى عشرات الإصابات لليوم الثاني على التوالي، عقب الدخول في موجة من التصعيد بعد اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.