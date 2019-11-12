العراق.. المتظاهرون يغلقون طرقًا رئيسية في محافظة ذي قار

أغلق عشرات المتظاهرين، اليوم الثلاثاء، طرقًا رئيسية وسط محافظة ذي قار جنوبي العراق، التي شهدت تصعيدًا خطيرًا ليلة أمس بين المتظاهرين وقوى الأمن.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ“إرم نيوز“: إن ”عشرات المتظاهرين في محافظة ذي قار أغلقوا جسور (الحضارات والنصر والزيتون)، وسط المحافظة، كما تم إغلاق الشارع المؤدي إلى مقر الحكومة المحلية في ذي قار”.

وأشارت المصادر إلى أنّ المحافظة شهدت انتشارًا أمنيًا مكثفًا لحماية مؤسسات الحكومة الحيوية، كما ”توجهت قوات أمنية إلى الجسور والشارع المغلق لإعادة افتتاحها، خاصة أن المتظاهرين انسحبوا بعد أن أغلقوها“.

إلى ذلك، قال الناشط من ذي قار حسن طه، لـ“إرم نيوز“: إن ”إغلاق الجسور وبعض الشوارع هي إحدى طرق الاحتجاج السلمي الذي نستخدمه من أجل الضغط على الجهات الحكومية والأحزاب والكتل لتحقيق مطالب المتظاهرين“.

وتابع أن ”الهدف من هذه الأعمال ليس التخريب أو الإضرار بالمال العام، كما تروج الجهات الحكومية لذلك، فهذه طرق احتجاج سلمية وتمارس في جميع الدول الديمقراطية، فنحن لدينا مطالب ولا تنفذ إلا بعد الضغط على الحكومة بالطرق السلمية“.

وأضاف: ”رغم نهجنا وطرق احتجاجنا السلمية، لكن قوات الأمن تواجهنا بالعنف والقمع باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين“.

ويشهد العراق منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تظاهرات شعبية عارمة؛ احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية، تحولت فيما بعد إلى المطالبة بإسقاط الحكومة، أسفرت حتى الآن عن مقتل ما يقارب من 300 شخص، وإصابة 12 ألفًا بجروح متفاوتة، وفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان.