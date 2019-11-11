ذي قار العراقية.. مقتل متظاهرين اثنين وإضرام النار بمخزن ذخيرة للشرطة

أكد مصدر طبي الاثنين، مقتل متظاهرين اثنين وإصابة 18 في اشتباكات مع قوات الأمن بذي قار جنوب العراق.

وشهدت عدة مناطق في ذي قار تصاعدًا لحدة الاحتجاجات، وأقدم متظاهرون على إضرام النيران في مخزن ذخيرة للشرطة.

و قال مصدر أمني في شرطة ذي قار، إن ”متظاهرين ألقوا زجاجات حارقة على مخزن للعتاد تابع لقوات المهمات الخاصة (تتبع الداخلية) في مدينة الناصرية، ما أدى الى اشتعال النيران بأجزاء من المخزن وإنفجار بعض الذخيرة“.

وقال المصدر الطبي إن ”مستشفيات مدينة ذي قار سجلت مقتل اثنين من المحتجين وإصابة 18 آخرين بجروح جراء مواجهات مع قوات الامن وسط مدينة الناصرية“.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن قائد شرطة محافظة ذي قار العميد محمد السعيدي عن إصداره أوامر بمنع قوات الأمن من اقتحام ساحة الحبوبي التي تعتبر مركز تجمع المحتجين.

وقال السعيدي خلال تفقده المحتجين في ساحة الحبوبي إنه كلف قوات الشرطة المحلية والنجدة بحماية المحتجين ومنع وصول قوات مكافحة الشغب إلى أماكن الاحتجاجات.