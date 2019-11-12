صواريخ المقاومة تصيب محطة حافلات إسرائيلية والنيران تلتهم الحافلات (فيديو وصور)

سقطت صواريخ المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، على محطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع المحتلة في الجنوب، وأصابت حافلاتها بأضرار شديدة.

#الصور |محطة بئر السبع التي تعرضت لصواريخ المقاومـ.ة pic.twitter.com/Oyu0zsJ5zB — وكالة نجد برس ???????? ???????? ???????? (@najdpresss) November 12, 2019

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا تظهر احتراق عدد من الحافلات المتوقفة في المحطة، في حين تصاعدت سحب دخان كثيفة في سماء المنطقة جراء اشتعال الحافلات.

بئر السبع قبل قليل????באר שבע,לפני זמן קצר. pic.twitter.com/0iMFqIVwx6 — |فرات نصار|פוראת נסאר|FURAT NASSAR (@nassar_furat) November 12, 2019

يذكر أن إسرائيل اعترفت على لسان المتحدث باسم الجيش بإطلاق 50 صاروخًا وقذيفة من قطاع غزة على المناطق المحتلة، زاعمة أن بعضها أصاب منازل وطرقًا.

ويأتي إطلاق هذه الصواريخ ردًا من الفصائل الفلسطينية على اغتيال إسرائيل للقائد الأبرز في الجهاد الإسلامي بهاء أبوالعطا، في وقت مبكر صباح الثلاثاء.