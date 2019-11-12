 صواريخ المقاومة تصيب محطة حافلات إسرائيلية والنيران تلتهم الحافلات (فيديو وصور) – إرم نيوز‬‎

صواريخ المقاومة تصيب محطة حافلات إسرائيلية والنيران تلتهم الحافلات (فيديو وصور)

صواريخ المقاومة تصيب محطة حافلات إسرائيلية والنيران تلتهم الحافلات (فيديو وصور)

المصدر: إرم نيوز

سقطت صواريخ المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، على محطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع المحتلة في الجنوب، وأصابت حافلاتها بأضرار شديدة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا تظهر احتراق عدد من الحافلات المتوقفة في المحطة، في حين تصاعدت سحب دخان كثيفة في سماء المنطقة جراء اشتعال الحافلات.

 يذكر أن إسرائيل اعترفت على لسان المتحدث باسم الجيش بإطلاق 50 صاروخًا وقذيفة من قطاع غزة على المناطق المحتلة، زاعمة أن بعضها أصاب منازل وطرقًا.

ويأتي إطلاق هذه الصواريخ ردًا من الفصائل الفلسطينية على اغتيال إسرائيل للقائد الأبرز في الجهاد الإسلامي بهاء أبوالعطا، في وقت مبكر صباح الثلاثاء.

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